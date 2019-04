Kutzleben

Start in die Spargelsaison in Thüringen am 17. April

07.04.2019, 09:43 Uhr | dpa

Frisch geernteter weißer Spargel. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert (Quelle: dpa)

In Thüringen müssen Spargelfreunde auf das Edelgemüse aus der Region noch etwas warten: Während andernorts in Deutschland an diesem Wochenende der erste Spargel gestochen wird, beginnt die Thüringer Spargelsaison offiziell erst am 17. April. Dann wird in Kutzleben (Unstrut-Hainich-Kreis) zunächst die 17. Thüringer Spargelkönigin gekrönt, bevor Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beim Spargelstechen dabei ist. Im vergangenen Jahr wurden in Thüringen insgesamt rund 2600 Tonnen Spargel geerntet, etwa ebenso viel wie 2017. Die Spargelzeit geht traditionell bis zum Johannistag, dem 24. Juni.

