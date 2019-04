Malliß

Erwachsene lassen sich taufen: Mancher wird gar Pastor

07.04.2019, 10:28 Uhr | dpa

Jedes Jahr lassen sich in Mecklenburg-Vorpommern rund 470 Erwachsene evangelisch taufen. Das teilte eine Sprecherin der Nordkirche mit. Viele von ihnen sind in der DDR geboren und ohne Kirche aufgewachsen - wie Juliane Handik, die aus der Nähe von Stralsund stammt. Jetzt hat sie ihre erste Stelle als Pastorin in Conow bei Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) angetreten. Handik fühlt sich auch dank ihrer Herkunft gut gerüstet für ihre Arbeit in einem weitgehend atheistischen Umfeld. "Man muss rausgehen", sagt sie. "Wenn man drin bleibt, ist man unantastbar für andere."