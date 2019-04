Bad Nenndorf

Mann fährt gegen Ampel und stirbt

07.04.2019, 11:23 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Bad Nenndorf ist ein 56-Jähriger gegen eine Ampel gekracht und anschließend gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Ampel knickte bei dem Crash am Samstagmittag um. Der 56-Jährige kam zwar noch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, er starb dort aber kurze Zeit später. Ein Hund im Auto des Mannes blieb unverletzt - er wurde vom Tierschutzverein abgeholt.