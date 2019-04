Haren (Ems)

Kleinbus brennt auf Autobahn-Parkplatz aus

07.04.2019, 11:28 Uhr | dpa

Ein Kleinbus ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 31 im Emsland in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug hatte während der Fahrt zu brennen begonnen. Der 65 Jahre alte Fahrer konnte den Kleinbus von der Autobahn bei Haren noch auf einen Parkplatz rollen lassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann rettete sich rechtzeitig, bevor der Wagen komplett ausbrannte. Die Feuerwehr löschte den Kleinbus, verletzt wurde niemand.