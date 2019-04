Hamburg

Hamburger Tierschutzverein erzielt 2018 Rekordeinnahmen

07.04.2019, 11:58 Uhr | dpa

Der Hamburger Tierschutzverein hat im vergangenen Geschäftsjahr Rekordeinnahmen von fast 2,5 Millionen Euro verzeichnet. Dank höheren Geldern aus Erbschaften standen den Aufwendungen von rund 5,2 Millionen Euro Erträge von rund 7,6 Millionen Euro gegenüber, wie das Tierheim am Sonntag mitteilte. Es sei das dritte Jahr in Folge mit Überschüssen in der Kasse. Der Tierschutzverein betreut das Tierheim Süderstraße in Hamburg-Hamm und versorgte dort 2018 insgesamt 9950 Tiere. Ein neues Zuhause fanden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr fast 3000 Tiere. Damit seien auch die Vermittlungszahlen auf einem hohen Niveau geblieben.