Günther Jauch und Tim Raue eröffnen Restaurant in Potsdam

07.04.2019, 13:01 Uhr | dpa

Die Villa Kellermann in Potsdam an der Nobelmeile Heiliger See. Foto: Nestor Bachmann/Archiv (Quelle: dpa)

TV-Moderator Günther Jauch (62) und der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (45) eröffnen in der Potsdamer Villa Kellermann ein Restaurant. Das bestätigte Jauch am Samstag. Er hatte die legendäre Villa schräg gegenüber dem Schloss Cecilienhof vor drei Jahren gekauft und lässt sie derzeit denkmalgerecht sanieren. Bis zum Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Zuvor hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Samstag) darüber berichtet. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung sollen im Obergeschoss der Villa Appartements entstehen.

Was in dem neuen Potsdamer Restaurant des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Berliner Starkochs Raue serviert wird, verriet der Moderator nicht. Die Tester des Gourmetführers "Gault&Millau" hatten Raue 2017 als "Koch von Weltrang" gewürdigt und ihn im November des vergangenen Jahres mit 19,5 von 20 möglichen Punkten ausgezeichnet. Bislang gibt es in der brandenburgischen Landeshauptstadt mit dem "Friedrich Wilhelm" und dem "Kochzimmer" zwei Sterne-Restaurants.

Die Villa Kellermann am Heiligen See ist nach dem Schriftsteller Bernhard Kellermann benannt, der vor allem für seinen Roman "Der Tunnel" bekannt ist. Zu DDR-Zeiten war sie Sitz des Kulturbunds und ein Treffpunkt von Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern.

Ende der 1980er Jahre trafen sich dort auch die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung (Argus), deren prominentester Vertreter der spätere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) wurde. Am 7. Oktober 1989, also im Wendejahr, habe es dort ein Treffen von Umweltgruppen aus der gesamten DDR gegeben, erinnerte sich Mitstreiter Wieland Eschenburg.

Nach der Wende wurde dort einige Jahre lang bis 2009 das beliebte "Ristorante Villa Kellermann" mit italienischer Küche betrieben. Anschließend stand das historische Gebäude, das 1914 für den königlich-preußischen Zeremonienmeister W. von Hardt erbaut worden war, leer.

Jauch, der selbst am Heiligen See wohnt, hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach als Mäzen für den Erhalt oder Wiederaufbau historischer Gebäude in Potsdam engagiert. So hatte er sich 2002 maßgeblich an der Finanzierung des Wiederaufbaus des Fortunaportals auf dem Alten Markt beteiligt - es war der Startschuss für die spätere Wiedererrichtung der Stadtschlossfassade, die seit 2014 den Brandenburger Landtag beherbergt. Weitere Großspenden von Jauch flossen etwa in die denkmalgerechte Sanierung des Belvedere auf dem Pfingstberg und der Neptungrotte im Park Sanssouci.