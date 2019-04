Weißenhorn

Mann fährt betrunken zur Polizei, um Autoschlüssel zu holen

07.04.2019, 13:05 Uhr | dpa

Um seine Autoschlüssel abzuholen, ist ein 34-Jähriger betrunken mit einem anderen Wagen zur Polizeiwache in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) gefahren. Den Schlüssel hatten ihm die Beamten am Vortag abgenommen, um eine Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern. Dadurch war der 34-Jährige vorerst einer Anzeige entgangen. Vor der Übergabe der Schlüssel am Samstag ließen die Polizisten den Mann aber noch aus Routine pusten. Das Ergebnis: 0,7 Promille. Daraufhin musste der Mann auch die Schlüssel des anderen Autos abgeben - und doch mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.