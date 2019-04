Berlin

Kinder und Hunde gerettet: Brand in Sonnenallee

07.04.2019, 14:57 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln hat die Feuerwehr am Sonntag mehrere Menschen, darunter auch Kinder, gerettet. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher mitteilte. Die Feuerwehr wurde kurz vor 14.00 Uhr alarmiert und rückte mit 50 Kräften aus. Gerettet wurden auch Hunde. Der Brand war im Keller ausgebrochen.