Neunkirchen

SEK fasst 23-Jährigen nach Schüssen auf Polizisten

07.04.2019, 16:06 Uhr | dpa

Mehrere Wochen nach Schüssen auf Polizisten in Neunkirchen ist der 23 Jahre alte Tatverdächtige verhaftet worden. Der Mann soll Ende Februar zwei Mal auf Polizeibeamte geschossen haben und anschließend geflohen sein, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Neunkirchen am Sonntag. Außerdem habe der Verdächtige vor zwei Wochen einen 59 Jahre alten Mann mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Der Mann konnte den Übergriff vereiteln, der 23-Jährige floh wieder.

Dank Zeugenaussagen habe sich herausgestellt, dass es sich bei beiden Vorfällen um den gleichen Täter handelte, sagte der Polizeisprecher. Ein erster Versuch des Spezialeinsatzkommandos (SEK), den Mann zu fassen, scheiterte am 4. April. Am Samstagabend konnte das SEK den 23-Jährigen schließlich in seiner Wohnung in der Neunkirchener Innenstadt festnehmen. Die Schusswaffe wurde gefunden und gesichert. Der 23-Jährige ist seit Sonntag in Untersuchungshaft.