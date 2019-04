Offenbach am Main

72-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Offenbach

07.04.2019, 16:08 Uhr | dpa

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag bei einem Unfall nahe Offenbach ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen auf der A3 Richtung Würzburg unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Offenbach von der Autobahn ab, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve geriet er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Noch an der Unfallstelle erlag der 72-Jährige seinen schweren Verletzungen, die beiden Insassen des anderen Autos wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten zunächst an.