Gundelfingen an der Donau

19 Jahre alter Flugschüler kollidiert bei Landung mit Reh

07.04.2019, 16:13 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Flugschüler ist auf einem Flugplatz im Landkreis Dillingen an der Donau mit einem Reh kollidiert. Der junge Mann wollte am Samstag mit seinem Ultraleichtflugzeug in Gundelfingen an der Donau landen, als plötzlich mehrere Rehe aus einem Gebüsch Richtung Landebahn sprangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 19-Jährige entschied sich für eine Vollbremsung und stieß dann mit seiner einmotorigen Sportmaschine mit einem Reh zusammen. Nach der Kollision nahm das Reh Reißaus. Der 19-Jährige blieb unverletzt, an der Maschine entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Suche nach dem möglicherweise verletzten Reh blieb laut Polizei bisher erfolglos.