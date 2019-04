Osnabrück

VfL Osnabrück gewinnt mit 1:0 im Derby gegen Braunschweig

07.04.2019, 16:32 Uhr | dpa

Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück kann fast schon für die 2. Fußball-Bundesliga planen. Im Niedersachsen-Derby bezwang der souveräne Tabellenführer am Sonntag Eintracht Braunschweig mit 1:0 (0:0) und hat sechs Spieltage vor dem Ende zwölf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz drei. "Wieder zu Null, wieder richtig gut Fußball gespielt. Geile Nummer heute", schwärmte VfL-Trainer Daniel Thioune bei Magenta-Sport.

Die Braunschweiger müssen dagegen wieder mehr um den Klassenverbleib bangen. Der Tabellen-16. könnte bei einem Erfolg der SG Sonnenhof Großaspach am Montag gegen den TSV 1860 München wieder auf einen Abstiegsrang abrutschen.

Osnabrücks Benjamin Girth fälschte vor 14 908 Zuschauern an der Bremer Brücke in der 23. Minute einen Schuss von Bashkim Ajdini per Kopf unhaltbar für Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic ins Braunschweiger Tor ab. Die Gäste kamen erst in der Schlussphase einige Male gefährlich vor das VfL-Tor. Leandro Putaro hatte in der 90. Minute die beste Gelegenheit für den Zweitliga-Absteiger, doch sein Versuch ging knapp über die Latte.

Der VfL tritt am Sonntag beim KFC Uerdingen an, Braunschweig empfängt einen Tag zuvor in einem wichtigen Abstiegsduell Großaspach.