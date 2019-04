Emmerzhausen

Wölfin in Rheinland-Pfalz: NRW fördert Schutzmaßnahmen

07.04.2019, 17:08 Uhr | dpa

Wegen einer Wölfin in Rheinland-Pfalz können Weidetierhalter in Nordrhein-Westfalen finanzielle Hilfen zum Schutz ihrer Tiere bekommen. Das Land wies dazu nach eigenen Angaben von Sonntag eine weitere so genannte Pufferzone für ein Wolfsgebiet aus. Rheinland-Pfalz hatte südlich von Siegen ein Wolfsterritorium ausgewiesen, nachdem dort eine Wölfin ortstreu geworden war, wie das NRW-Umweltministerium am Sonntag mitteilte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wölfin über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen wandere, sei nach Einschätzung von Experten relativ gering, aber nicht auszuschließen. Das Gebiet mit den Fördermöglichkeiten umfasse die Kreise Siegen-Wittgenstein, Olpe, den Oberbergischen Kreis und den Rhein-Sieg-Kreis. Pufferzonen in NRW gab es bereits an den NRW-Wolfsgebieten "Schermbeck" am Niederhein und "Senne" in Ostwestfalen-Lippe.