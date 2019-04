Berlin

3:0 gegen Düren: Berlin Volleys stehen im Halbfinale

07.04.2019, 20:39 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys sind ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft eingezogen. Im dritten und entscheidenden Viertelfinalspiel gegen den Hauptrunden-Sechsten SWD powervolleys Düren gewann der Titelverteidiger am Sonntagabend nach eindrucksvoller Vorstellung mit 3:0 (25:22, 27:25, 25:15) und beendete die Serie mit 2:1-Siegen. Mittelblocker Jeffrey Jendryk war vor 4258 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle in einem gut funktionierenden Berliner Team der herausragende Akteur. Moritz Reichert verwandelte am Ende den zweiten Matchball.

Im Halbfinale, ausgespielt nach dem Modus Best of five, treffen die BR Volleys nun auf das deutsch-österreichische Volleyball-Projekt Alpenvolleys Haching. Die erste Partie steigt bereits am Mittwoch in Innsbruck.

Die Gastgeber legten gegen Düren engagiert und konzentriert los. Zwei erfolgreiche Blockaktionen, zuerst von Sergej Grankin und gleich danach von Nicolas Le Goff, brachten ihnen eine 11:6-Führung. Die gewohnt abwehrstarken Dürener kämpften sich zwar heran, doch am Ende des Durchgangs verwandelte Nationalspieler Moritz Reichert den dritten Satzball zum 25:22.

Schwieriger wurde für die BR Volleys der zweite Abschnitt. Mit 20:17 hatte sich der Kontrahent aus dem Rheinland eine solide Basis verschafft. Doch Volleys-Trainer Cedric Enard bewies mit der Einwechslung von Kyle Russell ein glückliches Händchen. Der US-Amerikaner trug mit wuchtigen Angriffen maßgeblich zur 2:0-Satzführung bei.

Danach hatten die Gastgeber den Gegner fest im Griff, vor allem nachdem Jendryk bei seinem Aufschlag schon früh für eine 12:6-Führung sorgte. Bei der zweiten technischen Auszeit war beim 16:9 für den Hauptstadtclub das Spiel bereits vorentschieden.