Wipperfürth

34-Jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich

07.04.2019, 21:18 Uhr | dpa

In Wüpperfürth (Oberbergischer Kreis) sind am Wochenende zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt. Am Samstagnachmittag war ein 54-Jähriger in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, gegen einen Telefonmasten geprallt und noch am Unfallort gestorben. Am frühen Sonntagabend erlitt ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Solingen tödliche Verletzungen, wie die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mitteilte.

Er sei auf der L284 in Richtung Wipperfürth-Leiersmühle unterwegs gewesen und habe kurz hinter Wasserfuhr in einer langgezogenen Rechtskurve ein Auto überholt - trotz durchgehender Linie. Beim Wiedereinscheren habe er die Kontrolle über seine Maschine verloren, sei ins Rutschen geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte der 34-Jährige mit seinem Oberkörper gegen einen Pfosten der Schutzplanke. Auch er erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Landstraße war für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.