Schwerin

Expertenkommission für Bestattungskultur gibt Empfehlungen

08.04.2019, 02:37 Uhr | dpa

Die Expertenkommission des Landtags zur Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern will heute erstmals Empfehlungen für Änderungen am Bestattungsgesetz des Landes beschließen. Zwei Sitzungstage lang, im Januar und März, war es um das Thema Leichenwesen gegangen. Die Experten befassten sich mit der Qualität der Leichenschauen und der Zahl der Obduktionen. Die Anzahl in Deutschland gilt im internationalen Vergleich als gering. Auch über Forderungen nach Wiedereinführung des Sterbegeldes, das die Krankenkassen bis zu dessen Abschaffung im Jahr 2004 Hinterbliebenen zahlten, diskutierte die Expertenrunde.

Themenkomplexe, die noch vor der Kommission liegen, sind das Bestattungswesen und das Friedhofswesen. Zum Jahresende soll die Kommission einen Bericht an den Landtag verfassen. Dem 20-köpfigen Gremium gehören neben Landtagsabgeordneten auch Vertreter der beiden christlichen Kirchen, von jüdischen und muslimischen Verbänden, des Städte- und Gemeindetags und des Bestatterfachverbandes sowie Rechtsmediziner und Verbraucherschützer an.