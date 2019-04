Braunschweig

Erbschleicherei am Sterbebett: Prozessauftakt

08.04.2019, 02:39 Uhr | dpa

Erbschleicherei wird einem 52-Jährigen aus Bad Harzburg vorgeworfen: Er soll sich als Ehemann einer reichen, schwerkranken Frau ausgegeben haben und so nach deren Tod an ihr Vermögen gelangt sein. Der Mann muss sich ab heute wegen Untreue in 77 Fällen und Betruges vor dem Landgericht Braunschweig verantworten.

Der Angeklagte soll viele Jahre mit der reichen Frau gut befreundet gewesen sein und seit dem Sommer 2016 dauerhaft in dem Gästezimmer ihres luxuriösen Hauses in Bad Harzburg gewohnt haben. Nur einen Tag nach dem Tod der wohlhabenden Witwe begann der Beschuldigte laut Anklage damit, ihr Geld für Luxusartikel wie teure Handtaschen und Urlaubsreisen im Privatjet auszugeben.

Beim Prozessauftakt am Montag sollen zwei Zeugen aussagen. Ein Urteil könnte schon beim zweiten Verhandlungstermin am 15. April fallen.