Hamburg

HSV will Aufstieg mit Heimsieg gegen Magdeburg näher kommen

08.04.2019, 02:45 Uhr | dpa

Hamburgs Cheftrainer Hannes Wolf steht vor dem Spiel am Spielfeldrand. Foto: Guido Kirchner/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Hamburger SV will heute der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ein gutes Stück näher kommen. Nach dem erneuten Patzer von Verfolger Union Berlin beim 0:0 in Dresden kann der Tabellenzweite aus der Hansestadt seinen Vorsprung auf Platz drei auf sechs Punkte ausbauen. Voraussetzung ist ein Heimsieg für das Team von Trainer Hannes Wolf gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg. "Mentalität und Körpersprache sind jetzt die Dinge, die wir einfordern und vorleben", sagte Wolf, der noch um den Einsatz von Vasilije Janjicic bangt. Dagegen sind die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Rick van Drongelen und Gotoku Sakai wieder fit.