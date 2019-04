Schwerin

Gentest soll bei Suche nach Vergewaltiger helfen

08.04.2019, 03:38 Uhr | dpa

Nach der bislang erfolglosen Suche nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger erweitert die Polizei in Parchim ihre Ermittlungsmethoden. Von heute an sind rund 1100 Männer zu einem Massengentest in der Kreisstadt aufgerufen. Es handele sich um Männer, deren Handys zum Tatzeitpunkt Anfang Dezember in der Funkzelle rund um den Tatort eingeloggt waren, hieß es von der Staatsanwaltschaft in Schwerin. Für den DNA-Test werden Speichelproben genommen. Die Aktion dauere knapp eine Woche bis zum 13. April. Die Teilnahme ist freiwillig. Anfang Dezember war in Parchim ein 17-jähriges Mädchen von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter laut Polizei bisher nicht gefunden werden.