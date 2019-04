Köln

Gesuchter Straftäter weiterhin abgängig

08.04.2019, 05:59 Uhr | dpa

Die Suche nach einem nach dem Freigang nicht in den Maßregelvollzug zurückgekehrten Straftäter dauert an. "Die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der 67-Jährige war am Sonntag nach einem Ausgang nicht in die psychiatrische Klinik zurückgekehrt. Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsfoto des Mannes.