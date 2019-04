Dömitz

Achtjähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt

08.04.2019, 06:16 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Dömitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein acht Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Das Fahrrad krachte am Sonntagabend beim Abbiegen mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Junge war auf einer stark abschüssigen Straße unterwegs, wollte auf die Hauptstraße fahren und nahm dem Wagen den Erkenntnissen zufolge dabei die Vorfahrt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Einen Helm trug das Kind nicht. Weitere Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.