Hamburg

Deutsche Erstaufführung von "Lessons in Love and Violence"

08.04.2019, 06:24 Uhr | dpa

Evan Hughes (l-r) als King, Gyula Orendt als Gaveston spielen "Lessons in Love and Violence". Foto: Markus Scholz/Archiv (Quelle: dpa)

George Benjamins Oper "Lessons in Love and Violence" ist am Sonntag an der Staatsoper Hamburg in Deutschland erstaufgeführt worden. Das Werk, von Benjamin im Auftrag sieben internationaler Opernhäuser geschrieben, wurde im vergangenen Mai am Londoner Royal Opera House uraufgeführt. Das Libretto hat Martin Crimp aus dem Stück "Edward II." des Shakespeare-Zeitgenossen Christopher Marlowe geformt.

Text und Musik erzählen klar und aufs Wesentliche reduziert, und die Regisseurin Katie Mitchell setzt das Bühnengeschehen noch zusätzlich unter Spannung. Das Ensemble um die Baritone Evan Hughes (König) und Gyula Orendt als dessen Geliebter Gaveston sowie die Sopranistin Georgia Jarman als Königin ist exzellent besetzt. Kent Nagano und das Philharmonische Staatsorchester Hamburg bringen die oft düstere, scharfkantige und atmosphärisch aufgeladene Musik zum Leben.