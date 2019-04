Uelzen

Umgestürzter Baum legt Bahnverkehr lahm

08.04.2019, 07:14 Uhr | dpa

Ein umgestürzter Baum bei Deutsch Evern (Landkreis Lüneburg) hat am Montagmorgen eine Sperrung der Zugstrecke zwischen Lüneburg und Uelzen verursacht. Betroffen waren Züge der Deutschen Bahn sowie des Eisenbahnunternehmens Metronom. Ab etwa vier Uhr fuhren keine Züge des Regional- und Fernverkehrs mehr auf der Strecke, wie Sprecher beider Unternehmen bestätigten. Der Baum war am frühen Montagmorgen auf die Gleise gekippt und hatte dabei auch eine Oberleitung beschädigt. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Baum zu zersägen. Auch die Oberleitung musste repariert werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Zwischen Lüneburg und Hamburg mussten sich Fahrgäste auf Verspätungen einstellen. Die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn wurden umgeleitet. Teils entfielen Stopps in Lüneburg, Celle und Uelzen, wie ein Bahnsprecher sagte. Zwischen Hamburg und Hannover kam es zu Verspätungen von etwa zwanzig bis dreißig Minuten.