Diez

Mann bedroht Polizisten mit Steakmesser

08.04.2019, 07:14 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger hat in Diez im Rhein-Lahn-Kreis zwei Polizisten mit einem Steakmesser bedroht. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann zunächst eine vorbeifahrende Polizeistreife lautstark beleidigt. Als die Polizisten die Personalien aufnehmen wollten, habe der 20-Jährige ein Steakmesser aus der Jackentasche gezogen und die Beamten damit bedroht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizisten hätten daraufhin ihre Schusswaffen gezogen und der Mann habe das Messer abgelegt. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf der Dienststelle habe er erneut einen Polizisten angreifen wollen. Warum er so aggressiv wurde, blieb zunächst unklar.