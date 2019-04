Wulkenzin

Brandstiftung an der Seenplatte: Heuballen angesteckt

08.04.2019, 08:05 Uhr | dpa

An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Brandstifter mehrere Heuballen angezündet. Feuerwehrleute verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg erklärte. Das Motiv für die Brandstiftung nördlich von Stavenhagen unweit der Bundesstraße 194 war zunächst unklar.

Erst vor wenigen Tagen hatten Unbekannte etwa 250 Ballen bei Neubrandenburg angezündet. Und am Wochenende brannte eine trockene Wiesen- und Waldfläche bei Rechlin. Im Süden Mecklenburg-Vorpommerns, darunter auch an der Seenplatte, liegen die kritischsten Brandrisikogebiete des Landes.

Im April liegt die Brandgefahr wegen der abgestorbenen Gräser aus dem Vorjahr immer besonders hoch. So herrscht in den Forstämtern Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Jasnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bereits Warnstufe 3 von insgesamt 5 Waldbrandwarnstufen.