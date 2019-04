Hamburg

Königlicher Beziehungswirrwarr mit tödlichen Folgen

08.04.2019

Ocean Barrington-Cook (l-r), Evan Hughes und Gyula Orendt spielen in "Lessons in Love and Violence". Foto: Markus Scholz/Archiv (Quelle: dpa)

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine neue Oper ihr Publikum auf Anhieb begeistert. George Benjamins "Lessons in Love and Violence" ist das bei der deutschen Erstaufführung an der Staatsoper Hamburg gelungen.

Gleich mit den ersten Takten - eine Ouvertüre gibt es nicht - springen Benjamin und sein Librettist Martin Crimp mitten hinein in die Verstrickungen, sich im Verlauf des Stückes tödlich zuziehen werden: Der König ist mit Isabel verheiratet, aber er liebt seinen Günstling Gaveston und kümmert sich mehr um sein Gefühlsleben, als dass er als Regent die Verantwortung für das hungernde Volk wahrnähme. Seine Frau leidet an der erkalteten Ehe, nimmt sich aber selbst einen Liebhaber, der wiederum Intrigen zu seinem eigenen Vorteil spinnt.

"Lessons in Love and Violence", von Benjamin im Auftrag sieben internationaler Opernhäuser geschrieben, wurde im vergangenen Mai am Londoner Royal Opera House uraufgeführt. Das Libretto hat Benjamins langjähriger künstlerischer Weggefährte Martin Crimp aus dem Königsdrama "Edward II." des Shakespeare-Zeitgenossen Christopher Marlowe förmlich herausgeschält.

"Lessons in Love and Violence" macht kein Wort und keine Note zu viel. Die Oper ist klar und linear erzählt und lässt dem Zuschauer nicht einen Moment der Entspannung. Katie Mitchells Inszenierung trägt das Ihre dazu bei. Ständig ist Hofstaat oder Volk mit auf der Bühne, und von diesen Gruppen geht eine spürbare Energie aus. Wenn die Zeugen zuhören, wie eine Mutter der Königin vom Hungertod ihres Babys erzählt, dann liegen in der Art, wie sie sich dabei leicht nach vorne neigen, das Mitleid und die Anteilnahme, die der Königin fehlen. Die Hauptfiguren sind in ihrer Widersprüchlichkeit und mit ihren Seelenqualen in Lebensgröße gezeichnet, so dass man mit jeder von ihnen mitfühlt und nächsten Moment abgestoßen ist. Herzzerreißend das Leid der beiden königlichen Kinder, die miterleben müssen, wie sich die Eltern in Brutalität und sexueller Obsession verlieren.

Benjamins Musik folgt den Figuren durch sämtliche Abgründe. Mal klingt sie scharfkantig, meist aber düster und voll überraschender Klangfarben und Motive, denen Generalmusikdirektor Kent Nagano am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg mit umsichtiger, differenzierter Stabführung Leben einhaucht. Für die Liebespaare findet der Komponist hin und wieder so etwas wie eine Harmonie. Die beiden Baritone Evan Hughes und Gyula Orendt singen Edward und Gaveston mit ähnlich elegantem und schlankem Timbre, ein klingendes Sinnbild für deren Seelenverwandtschaft.

Auch das übrige Ensemble ist durchweg glänzend besetzt, bis hin zu der jungen Schauspielerin Ocean Barrington-Cook als "das Mädchen". Georgia Jarman singt die Partie der Isabel noch in schwindelerregenden Höhen voll melodischer Wärme, Peter Hoare als Fiesling Mortimer ist ein hell klingender Tenor mit dem nötigen Hauch Metall.

Am Schluss kehrt sich Isabels eigener Schachzug gegen sie. Ihr Sohn, den sie gerade erst als König eingesetzt hatte, denkt nicht daran, sich als Marionette nutzen zu lassen. Wie er und seine Schwester in der grauenhaften Geschichte das Steuer übernehmen, das ist überraschend und meisterlich erdacht.