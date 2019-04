Schmalkalden

Thüringer Waldquell steigert Absatz an Erfrischungsgetränken

08.04.2019, 11:53 Uhr | dpa

Blick in die Mineralwasser-Produktion von Thüringer Waldquell Mineralbrunnen. Foto: Jörg Carstensen/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Erfrischungsgetränke-Hersteller Thüringer Waldquell hat angesichts eines heißen Sommers im vergangenen Jahr gute Geschäfte mit Mineralwasser und Cola gemacht. Der Getränkeabsatz stieg 2018 um rund vier Prozent auf mehr als 120 Millionen Liter, wie das Unternehmen am Montag in Schmalkalden mitteilte. Mit 50 Millionen Litern entfiel demnach fast die Hälfte auf Mineralwasser, wobei der Zuwachs bei Wasser mit wenig oder ohne Kohlensäure sogar zweistellig ausgefallen sei. "Zweifelsohne war der Supersommer generell ein Absatztreiber", sagte Sprecher Denny Löffler.

Die bei Verbrauchern beliebten, aber mit Blick auf den Umweltschutz kritischen PET-Kunststoffflaschen machen laut Unternehmen zwar den größten Anteil bei den verkauften Getränken aus. Allerdings habe der Anteil an umweltfreundlichen Glas-Mehrwegflaschen mit einem Plus von 11,7 Prozent deutlich zugenommen. 20 Prozent der im vergangenen Jahr verkauften Getränke würden inzwischen wieder in Glasflaschen abgefüllt.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen Euro investiert. Ein großer Teil dieser Summe sei in die Verbesserung der logistischen Infrastruktur geflossen, um die Abfertigung der Getränke- und Leerguttransporter zu verbessern. Thüringer Waldquell beschäftigt in Schmalkalden etwa 150 Mitarbeiter. Es vertreibt seine Produkte, darunter "Rennsteig" und Vita-Cola vor allem in Thüringen und anderen ostdeutschen Ländern.

Für den Klassiker Vita Cola hatte das Unternehmen bereits kürzlich einen neuen Absatzrekord von 89 Millionen verkauften Litern im vergangenen Jahr vermeldet. Das bedeutete ein Absatzplus von acht Prozent im Vergleich zu 2017.