Thüringer Waldquell verkauft mehr Erfrischungsgetränke

08.04.2019, 11:53 Uhr | dpa

Der Erfrischungsgetränke-Hersteller Thüringer Waldquell hat im vergangenen Jahr gute Geschäfte mit Mineralwasser und Cola gemacht. Der Getränkeabsatz stieg 2018 um rund vier Prozent auf mehr als 120 Millionen Liter, wie das Unternehmen am Montag in Schmalkalden mitteilte. Bei Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure sei der Zuwachs sogar zweistellig ausgefallen. "Zweifelsohne war der Supersommer generell ein Absatztreiber", sagte Sprecher Denny Löffler. Thüringer Waldquell beschäftigt in Schmalkalden etwa 150 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört zur hessischen Hassia-Gruppe.