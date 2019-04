Dresden

Bewerbung für Förderung von Erzieherausbildung möglich

08.04.2019, 12:02 Uhr | dpa

Gummistiefel für Kinder stehen in der Garderobe einer Kindertagesstätte. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Träger von Kindertageseinrichtungen können sich ab sofort um eine Unterstützung bei der Erzieherausbildung bewerben. "Das Programm ist ein weiterer Baustein, um den Erzieherberuf attraktiver zu machen und die Beschäftigten in den Kitas zu entlasten", sagte Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) am Montag in Dresden. Das Programm unterstützt Länder und Träger bei der Ausbildung von Erziehern und dabei, diese zu halten.

Gerade im ländlichen Raum Sachsens sei es wichtig, Erzieher zu gewinnen, hieß es vom Arbeitsministerium. In Sachsen steige der Betreuungsbedarf, da mehr Kinder geboren werden. Außerdem fände bis 2030 ein Generationenwechsel bei Pädagogen im Land statt.