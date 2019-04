Hilpoltstein

Kuckuck ruft immer seltener: Landesbund bittet um Meldungen

08.04.2019, 12:09 Uhr | dpa

Mit seinem charakteristischen Ruf kündigt der Kuckuck den Frühling an - aber er ruft laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) immer seltener. Um die Ursachen für den Rückgang seines Bestands in Deutschland zu erforschen, appelliert der Verband, die ersten Kuckucksrufe im Internet zu melden. "Mit den Daten wollen wir herausfinden, ob sich die Ankunftszeit des Kuckucks in Folge des Klimawandels verändert", sagte die LBV-Biologin Friederike Herzog am Montag.

Für das Forschungsprojekt richtete der LBV eine Internetseite ein, auf der gemeldet werden kann, wann und wo der erste Kuckuck gehört wurde. Aber Vorsicht: Der kurze, prägnante Kuckuck-Ruf kann laut Herzog leicht mit dem ähnlich klingenden, langgezogenen Balzruf der Türkentaube verwechselt werden. Wer nicht sicher sei, ob er tatsächlich einen Kuckuck gehört hat, könne auf der Internetseite des Verbands einen "Ruf-Check" mit Hörbeispielen machen.

In Deutschland gehe der Bestand des Vogels, der im Mittelmeerraum überwintert, zurück, sagte Herzog. Daher wolle der Landesbund mit den Daten zur Kuckucksankunft im Brutgebiet untersuchen, inwieweit der Klimawandel verantwortlich für den Rückgang der Vogelart ist.