Beziehungsstreit eskaliert: Mann bedroht Polizei

08.04.2019, 12:13 Uhr | dpa

Bei einem Beziehungsstreit im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord hat ein 40-Jähriger am Sonntag Polizisten mit Glasscherben bedroht. Anwohner hatten am späten Abend die Hilferufe einer Frau gehört und die Beamten gerufen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die 38-Jährige hatte sich vor ihrem Lebensgefährten auf einen Balkon geflüchtet.

Der 40-jährige Deutsche hatte sich den Angaben zufolge mit der Frau eingeschlossen und die Wohnung in der vierten Etage komplett demoliert. Er habe sich selbst verletzt und gedroht, die Beamten mit Glasscherben anzugreifen. Die Polizisten setzen Reizstoff ein und überwältigten den Mann. Nach Verabreichung eines Beruhigungsmittels sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sollte er auch psychiatrisch untersucht werden. Die Frau habe unter Schock gestanden und kam ebenfalls in eine Klinik.

