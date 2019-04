Mannheim

Unbekannte stehlen Anhänger mit Container

08.04.2019, 13:24 Uhr | dpa

Diebe haben im Mannheimer Hafengebiet einen Anhänger mit Container gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich in dem Behälter neues Werkzeug. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Täter in der zum Samstag auf dem Container-Abstellplatz zugeschlagen. Beamte der Wasserschutzpolizei sicherten Spuren am Tatort und befragten Lastwagenfahrer als Zeugen.