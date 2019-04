Hanau

Intensivstation für Frühchen in Hanau wieder in Betrieb

08.04.2019, 14:49 Uhr | dpa

Ein Frühchen liegt in einem Klinikum. Foto: Arno Burgi/Archiv (Quelle: dpa)

Die nach mehreren Krankheitsfällen geschlossene Intensivstation für Frühgeborene des Hanauer Klinikums ist wieder in Betrieb. In Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt seien die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchgeführt und abgeschlossen worden, teilte das Klinikum am Montag mit. Ab sofort stehen demnach wieder wie gewohnt 20 Betten für unreife Frühgeborene und schwerkranke Neugeborene zur Verfügung.

Mitte Januar waren vier Frühchen an dem in der menschlichen Darmflora vorkommenden Keim Enterobacter cloacae erkrankt. Für Erwachsene ist der Keim ungefährlich. Während der Desinfektionsarbeiten war die Intensivstation vorübergehend in einen anderen Teil des Klinikums mit geringerer Kapazität verlegt worden. Es seien gleichzeitig auch bereits geplante Modernisierungsarbeiten durchgeführt worden, teilte das Klinikum weiter mit.