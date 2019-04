Torgau

Bauarbeiten für Aufzug zum Schloss Hartenfels begonnen

08.04.2019, 14:54 Uhr | dpa

Die Bauarbeiten für einen Aufzug an der Elbseite von Schloss Hartenfels in Torgau (Nordsachsen) haben am Montag begonnen. Damit werde der denkmalgeschützte Prachtbau von der Elbseite aus barrierefrei zugänglich, teilte das Landratsamt Nordsachsen am Montag mit. 1,3 Millionen Euro Fördermittel fließen den Angaben zufolge in die Erschließung des Schlossflügels.

Ab April 2020 soll der Fahrstuhl die Besucher des Schlosses vom Lapidarium zum Schlosshof und weiter hinauf in die ehemaligen kurfürstlichen Gemächer und zum Museum des Dokumentations- und Informationszentrum befördern.