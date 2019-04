Dortmund

Gericht schlägt Ex-BVB-Star Zahlung von 10 000 Euro vor

08.04.2019, 15:06 Uhr | dpa

Dem französischen Fußballprofi Ousmane Dembélé droht eine Nachzahlung von 10 000 Euro an seinen ehemaligen Vermieter. Der Besitzer eines Hauses in Dortmund wirft dem inzwischen für den FC Barcelona aktiven Offensivspieler vor, das Haus nach seinem Wechsel nach Spanien 2017 Hals über Kopf und in verwahrlostem Zustand hinterlassen zu haben. Vor dem Dortmunder Amtsgericht forderte der Vermieter am Montag insgesamt sogar rund 20 000 Euro an Miete, Betriebskosten und Schadenersatz. Der zuständige Richter regte als Kompromiss an, dass sich beide Seiten etwa bei der Hälfte treffen. Nach Ostern will der Anwalt von Dembélé erklären, ob sein Mandant bereit ist, den Betrag zu zahlen.