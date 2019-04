Nürnberg

Heimatpreis Nordbayern für Sandkerwa und Bürgermeisterchor

08.04.2019, 19:04 Uhr | dpa

Acht Vereine, Bräuche und Feste erhalten in diesem Jahr den Heimatpreis Nordbayern. Damit würden Menschen geehrt, die "unsere Lebensart und Traditionen pflegen und unsere kulturelle Vielfalt bereichern und erhalten", sagte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) einer Mitteilung zufolge anlässlich der Verleihung des Heimatpreises am Montag auf der Kaiserburg in Nürnberg. Zu den Ausgezeichneten gehören unter anderem das Bergwaldtheater Weißenburg, das Volksfest Bamberger Sandkerwa, der Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach und die Kulmbacher Bierwoche.