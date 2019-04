München

Oberster Rechnungshof wirft Regierung Wortbruch vor

08.04.2019, 19:54 Uhr | dpa

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat der Staatsregierung übermäßige Ausgabensteigerung und Wortbruch beim Schuldenabbau vorgeworfen. Anders als vielfach erklärt, würden finanzielle Spielräume nicht für den Abbau von Schulden genutzt, kritisierte ORH-Präsident Christoph Hillenbrand laut einer Mitteilung vom Montagabend. "Damit erfordert das gesetzlich verankerte Ziel "Schuldenabbau 2030" jede Ambition." Am Dienstag will die Behörde in München ihren Jahresbericht 2019 offiziell vorlegen.

Ende Januar hatte sich die Regierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf einen Etat von fast 65 Milliarden Euro verständigt - das ist mit rund sechs Prozent der kräftigste Anstieg seit Jahren, mit Ausnahme der Zuwächse wegen hoher Flüchtlingszahlen im Staatshaushalt 2016. Um die Ausgaben zu stemmen, muss die Koalition rund 3,6 Milliarden Euro vom Sparbuch nehmen.