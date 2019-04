Burow

Autofahrer drängt Radfahrer von Landstraße ab

08.04.2019, 19:56 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat nahe der Ortschaft Burow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Fahrradfahrer von der Fahrbahn abgedrängt. Der 40 Jahre alte Fahrer eines Transporters wollte am Montag an dem vor ihm fahrenden 42-Jährigen vorbeifahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er einen zu geringen Sicherheitsabstand gewählt. Es sei zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer gekommen. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen.