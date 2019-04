Berlin

Autotür plötzlich geöffnet: Radfahrer schwer verletzt

08.04.2019, 21:20 Uhr | dpa

Wohl wegen einer geöffneten Autotür ist in Berlin-Schmargendorf ein Radfahrer am Montag schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte der 50-Jährige kurz vor 16.00 Uhr mit seinem Mountainbike in der Friedrichshaller Straße, als plötzlich eine 62 Jahre alte Autofahrerin die Tür ihres Fords geöffnet haben soll. Der Radfahrer fuhr dagegen und stürzte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.