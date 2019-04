Berlin

ALBA Berlin startet in Eurocup-Finalserie gegen Valencia

09.04.2019, 01:42 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin will im Eurocup-Finale den ersten Schritt zum großen internationalen Triumph machen. Der Hauptstadtclub tritt zum Auftakt der Endspielserie heute bei Valencia Basket an, das zweite Spiel findet am Freitag in Berlin statt. Sollte es dann 1:1 nach Siegen stehen, würde eine dritte Partie in Spanien die Entscheidung bringen.

Das Finale ist eine Neuauflage des Endspiels von 2010, damals setzte sich Valencia durch. Der Triumph im zweitklassigen Eurocup wäre der größte Erfolg eines deutschen Basketball-Clubs auf internationalem Parkett. Als bislang einzigen europäischen Titel der Vereinsgeschichte hatte ALBA 1995 den damaligen Korac-Cup gewonnen.