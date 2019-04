Schwerin

Innenminister stellt zweite Dunkelfeldstudie vor

09.04.2019, 02:27 Uhr | dpa

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will am Dienstag in Schwerin die Ergebnisse der zweiten Dunkelfeldstudie vorstellen. Weil viele Opfer von Straftaten diese nicht anzeigten, gingen die Fälle auch nicht in die offizielle Statistik ein, so dass ein unrealistisches Bild des Kriminalitätsgeschehens entstehe, hieß es zur Ankündigung der Untersuchung. Im Fokus stünden Delikte aus dem Bereich häusliche und sexualisierte Gewalt, Raub und Körperverletzungen sowie Computerkriminalität, sagte ein Ministeriumssprecher. Von den Ergebnissen erhoffen sich die Macher Informationen, wie Präventionskonzepte verbessert und der Einsatz der Polizei effizienter geplant werden könne. 10 000 Menschen seien aufgerufen gewesen, sich an der Untersuchung zu beteiligen.