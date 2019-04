Hamburg

A7-Lärmschutzdeckel in Hamburg-Stellingen geht in Betrieb

09.04.2019, 03:44 Uhr | dpa

Nach rund zweijähriger Bauzeit wird ab heute der Lärmschutzdeckel an der A7 in Hamburg-Stellingen in Betrieb genommen. Seit Dezember werden bereits Autofahrer von der Auffahrt Stellingen in Richtung Norden durch die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre geleitet. Nun soll schrittweise der gesamte Autobahnverkehr unter dem Deckel verschwinden. Dafür wird die A7 am Abend zwischen Volkspark und Schnelsen in Richtung Flensburg/Kiel gesperrt. Ab Mittwochmorgen sollen alle Autofahrer in Richtung Norden den Stellinger Tunnel nutzen.

In den vier Nächten darauf folgen Vollsperrungen in Richtung Hannover/Bremen. Ab nächsten Sonntag rollt dann auch der Verkehr in Richtung Süden durch den Tunnel. Damit werden bis zur Fertigstellung einer zweiten Röhre alle sechs Fahrspuren durch die erste Tunnelhälfte geführt. Für die Anwohner der A7 in Stellingen werde sich bereits ab Sonntag ein deutliches Plus an Lärmschutz ergeben, erklärte die Verkehrsbehörde.

Weiter nördlich in Hamburg-Schnelsen ist seit Juni vergangenen Jahres ein 550 Meter langer Lärmschutzdeckel in Betrieb. Dort steht auch schon die zweite Röhre im Rohbau. Ein dritter, gut zwei Kilometer langer Tunnel soll bis 2025 in Altona entstehen.