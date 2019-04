Kiel

Buchholz bekräftigt Bekenntnis zum Fehmarnbelt-Tunnel

09.04.2019, 07:50 Uhr | dpa

Der geplante Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark rückt auch in der Bundeshauptstadt wieder in den Fokus. Für diesen Mittwoch hat die dänische Botschaft in Berlin zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Anlässe sind der zu Beginn des Jahres ergangene Planfeststellungsbeschluss zur festen Fehmarnbeltquerung und die Entscheidung Dänemarks, im Herbst dieses Jahres mit den Bauarbeiten zu beginnen. "Die feste Fehmarnbelt-Querung kommt", sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Presse-Agentur zu dem Treffen in Berlin.

Dort werden sich die Teilnehmer, darunter Vertreter der dänischen Projektgesellschaft Femern A/S und der Bundesregierung, über den Status Quo des Milliardenvorhabens austauschen. "Zudem ist es sehr hilfreich, die Bundespolitik immer wieder an die Bedeutung des Projektes und notwendige finanzielle Unterstützung für die Hinterlandanbindung zu erinnern", sagte Buchholz. Nur diese muss von Deutschland bezahlt werden; den von Umweltschützern stark kritisierten rund 18 Kilometer langen Tunnel selbst finanziert Dänemark. Das Königreich plant die Eröffnung im Jahr 2028.

In Deutschland konnten Bürger den im Januar erlassenen Planfeststellungsbeschluss für den Tunnel bis zum Montag einsehen. Er lag vielerorts in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern öffentlich aus und wurde auch online abrufbar gemacht. Gegen das Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von mehr als sieben Milliarden Euro waren im Planfeststellungsverfahren auf deutscher Seite 12 600 Einwendungen erhoben worden. In Dänemark waren es 42. Klagen beim Bundesverwaltungsgericht gegen den Planfeststellungsbeschluss wurden bereits angekündigt.