Stuttgart

Max Mutzke schaut Song Contest nicht an - ihm aber dankbar

09.04.2019, 08:14 Uhr | dpa

Der Sänger Max Mutzke (37) ist, was den Eurovision Song Contest (ESC) betrifft, geteilter Meinung. "Es gab nie wieder den Moment, dass ich dachte, ich würde da gerne nochmal hingehen", sagte der ESC-Teilnehmer von 2004 der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings wisse er, was er der Veranstaltung zu verdanken habe. Mutzke sagte, dass er sich den ESC nach seinem Auftritt ("Can't wait until tonight"/Platz 8) kein einziges Mal mehr angesehen habe. Es sei nicht die Veranstaltung, wo er sich noch sehe. Dort gehe es heute oft nur um Aussehen und um verrückte Tänze.

2019 schickt Deutschland Carlotta Truman und Laurita Spinelli ins Rennen. Die beiden singen im Finale am 18. Mai als Duo S!sters ihren Song "Sister".

Mutzke veröffentlichte seit seinem ESC-Auftritt sieben Alben. Aktuell ist er mit dem Album "Colors" auf Deutschlandtournee.