Handball-Bundesligist Gummersbach verpflichtet Lukas Blohme

09.04.2019, 09:56 Uhr | dpa

Der VfL Gummerbach hat Lukas Blohme verpflichtet. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, wird der 24 Jahre alte Linkshänder von der Spielzeit 2019/20 an das VfL-Trikot tragen und erhält einen Zweijahresvertrag. Der Rechtsaußen ist nach Tin Kontrec und Filip Ivic der dritte Neuzugang für die kommende Spielzeit. "Nach im Sommer viereinhalb Jahren in Hamm, in denen ich mich gut entwickelt habe, ist der Wechsel nach Gummersbach für mich der nächste Schritt in meiner Karriere", sagte Blohme, der noch beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen spielt.