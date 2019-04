Kiel

Sparkassen im Norden mit Jahresergebnis zufrieden

09.04.2019

Trotz niedriger Zinsen haben die Sparkassen in Schleswig-Holstein 2018 ein positives Jahresergebnis erzielt. Verbandspräsident Reinhard Boll sprach am Dienstag in Kiel von einem zufriedenstellenden Verlauf in Anbetracht des Finanzmarktumfelds. Die elf Sparkassen im Land seien gesund. Ihr Geschäftsvolumen wuchs den Angaben zufolge von 39,6 auf 40,6 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg von 55,6 auf 83,8 Millionen Euro. Allerdings sank der Zinsüberschuss. Die Sparkassen verringerten im vorigen Jahr die Zahl ihrer Geschäftsstellen von 399 auf 366. Die Zahl der Mitarbeiter fiel um rund 300 auf 6976. Dieser Trend werde sich fortsetzen, sagte Boll.