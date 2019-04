Abschnitt der Autobahn 7 sackt ab: Teilsperrung

09.04.2019, 14:39 Uhr | dpa

Ein Abschnitt der Autobahn 7 ist am Dienstag bei Kalefeld (Kreis Northeim) noch vor geplanten Bauarbeiten abgesackt und hat zu einer Teilsperrung geführt. Dabei seien auf dem zehn Meter langen Stück rund zehn Zentimeter tiefe Risse entstanden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Göttingen. In Richtung Hannover war nur ein Fahrstreifen frei, der Verkehr staute sich zeitweise auf fünf Kilometer. Die Teilsperrung soll noch bis 20 Uhr andauern. Anschließend will die private Autobahngesellschaft "Via Niedersachsen" die Fahrbahn in Richtung Hannover vollständig bis 6 Uhr am Mittwoch sperren. Grund ist der Autobahnausbau auf sechs Spuren.