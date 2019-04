Speyer

Unbekannte überfallen Kiosk

09.04.2019, 17:28 Uhr | dpa

Zwei unbekannte Männer haben in Speyer einen Kiosk überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Die dunkel gekleideten Täter bedrohten am Montag den Betreiber des Kiosks mit vorgehaltener Schusswaffe und forderten ihn auf, Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer kam dem nach, die Unbekannten flüchteten mit dem Geld. Welchen Betrag sie genau erbeuteten, war nicht bekannt. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.