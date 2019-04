Hermsdorf

Mehr als 30 Anzeigen bei Kontrolle von Abfalltransportern

09.04.2019, 17:46 Uhr | dpa

Bei einer großangelegten Kontrolle von Abfalltransportern am Hermsdorfer Kreuz haben Autobahnpolizei und Zoll mehr als 30 Anzeigen aufgenommen. Für die Polizei sei es dabei in 24 Fällen etwa darum gegangen, dass die Fahrer zu lange am Lenkrad saßen, oder zu schnell unterwegs waren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte. Die neun Anzeigen seitens des Zolls haben dagegen vor allem steuerrechtliche Hintergründe. Die Ergebnisse sind allerdings vorläufig.

Die am Dienstag gestartete Aktion soll noch bis Mittwoch dauern. Der Zoll hat dafür unter anderem eine Art großes Röntgen-Gerät für Lastwagen im Einsatz. Schmuggelware wurde aber den Angaben zufolge bisher nicht entdeckt.