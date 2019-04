Wolfenbüttel

Verurteilter Dealer: Auch im Knast Rauschgift verkauft?

09.04.2019, 22:52 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel mehrere Räume der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel sowie fünf Privatwohnungen in Salzgitter durchsuchen lassen. Hintergrund der Aktion in der Nacht zum Dienstag war der fortgesetzte mutmaßliche Handel mit Rauschgift eines bereits zu über sechs Jahren verurteilten 27 Jahre alten Häftlings aus Salzgitter, wie die "Braunschweiger Zeitung" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Braunschweig berichtete (Mittwoch-Ausgabe).

Behördensprecher Hans Christian Wolters bestätigte am Dienstagabend auf Anfrage die Durchsuchungen sowie einen vom Amtsgericht Braunschweig erlassenen Haftbefehl gegen die ebenfalls 27-jährige Frau des Häftlings, der in Salzgitter einschlägig bekannt sei. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft. Ihr Mann, der einem arabischen Clan angehören soll, hatte nach Angaben der Ermittler mehrere Komplizen im Gefängnis.